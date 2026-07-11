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Общество

ФСБ рассекретила новые детали о зверствах во время Волынской резни

ФСБ рассекретила новые детали о Волынской резне
Wikimedia Commons

Федеральная служба безопасности России обнародовала архивные материалы, в которых содержатся новые сведения о массовых убийствах мирных польских жителей, включая детей, совершенных украинскими националистическими формированиями в период 1943–1945 годов на территории Восточной Галиции. Документы опубликованы на официальном сайте ведомства.

Согласно рассекреченным материалам, с середины 1943 года представители украинского националистического подполья начали проводить этнические чистки, направленные против польского населения региона. В документах отмечается, что активное участие в организации репрессий и карательных акций принимала так называемая «Служба безпеки» националистического движения.

В ФСБ уточнили, что в период освобождения территории Украины от немецкой оккупации советские органы военной контрразведки «Смерш» вели борьбу с вооруженными формированиями боевого крыла ОУН (организация запрещена в России) и УПА (организация запрещена в России).

После завершения боевых действий за пределами Советского Союза операции против участников подполья продолжили органы НКВД и НКГБ Украинской ССР. В 1944–1947 годах многие участники националистических формирований были задержаны, привлечены к ответственности и осуждены.

При этом, как следует из опубликованных материалов, части лиц, причастных к карательным операциям против мирного населения, удалось избежать наказания.

Ранее ФСБ рассекретила данные о крымских пособниках нацистов.

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