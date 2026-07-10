Пострадавшая от суши-бара в Зарайске заказывала доставку на день рождения дочки

Одна из отравившихся суши в подмосковном баре «Моккано» три дня назад заказала роллы на день рождения своей дочери, которой исполнился год. Сегодня вся семья оказалась в инфекционном отделении больницы, сообщает Telegram-канал Mash.

В интервью изданию женщина рассказала, что на следующий день после праздника ее муж почувствовал себя плохо, а через день недомогание настигло и ее. После вызова скорой помощи обоих госпитализировали. Врачи предполагают, что у них сальмонеллез. Инфекционное отделение переполнено — пациенты лежат целыми семьями.

Их годовалая дочь не пробовала роллы и сейчас находится под присмотром бабушки с дедушкой. Малышка на грудном вскармливании, и ей сложно справляться с разлукой с матерью. Когда родителей выпишут, пока неизвестно.

До этого сообщалось, что массовое отравление произошло в суши-баре, расположенном в подмосковном Зарайске. После употребления роллов в инфекционную больницу попали 19 человек, среди которых семеро детей, самому младшему из которых всего год.

Администрация суши-бара «Моккано» заявила, что их вина не доказана. В связи с массовым отравлением возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг. Расследование находится под контролем прокуратуры Подмосковья.

Ранее сообщалось о массовом отравлении в популярном суши-баре Волгоградской области.