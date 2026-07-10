Россиянка из ревности заколола ножом слепого мужчину

В Башкирии женщина расправилась с инвалидом при помощи ножа и трости

В Благовещенске (Башкортостан) женщина жестоко расправилась со слепым мужчиной во время ссоры, сообщает СУ СК России по республике.

По версии следствия, в августе 2025 года во время застолья в доме на улице Социалистической между знакомыми произошел конфликт на почве ревности.

Зная, что мужчина из-за тяжелого заболевания глаз не может видеть и не способен защитить себя, женщина несколько раз ударила его деревянной тростью, а затем схватила кухонный нож и нанесла еще несколько ударов в грудь и спину.

Ранения, полученные мужчиной, и сильная кровопотеря привели его к летальному исходу. В отношении нападавшей возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в ближайшее время она предстанет перед судом.

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