Пьяный россиянин выбросил подругу с балкона и получил 13,5 года колонии

В Башкирии огласили приговор мужчине, который выбросил знакомую с балкона седьмого этажа во время пьяной ссоры, женщина не выжила. Об этом сообщает Ишимбайский городской суд.

По данным суда, в декабре 2025 года подсудимый и его знакомая распивали спиртные напитки в квартире на улице Бульварной. Застолье переросло в ссору из-за ревности. В какой-то момент мужчина схватил женщину и столкнул ее с балкона седьмого этажа, спасти ее не удалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, обвиняемый не признал своей вины. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13,5 года лишения свободы, срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

До этого сибиряк получил 9 лет за попытку сжечь бывшую сожительницу и ее дочь. После расставания с женщиной мужчина пришел к ее дому ночью с бензином и лопатой. Злоумышленник разбил окно спальни, облил бензином подоконник и кровать, а затем поджег помещение. Хозяйка дома успела покинуть комнату через окно вместе с ребенком.

Ранее был арестован мужчина, который вытолкнул знакомую из окна седьмого этажа в Москве.