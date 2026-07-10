Суд наказал мужчину, который плюнул на девушку в московском метро

В Москве на 11 суток посадили хулигана, плюнувшего на брюки незнакомки в метро

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор мужчине за хулиганскую выходку в метро, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

На скамью подсудимых попал Максим Маткурбанов, ставший виновником инцидента, произошедшего утром 7 июля в вестибюле станции метро «Кунцевская».

Как было установлено, он оскорбительно приставал к незнакомой девушке и умышленно испачкал слюной ее брюки, чем унизил ее честь и достоинство.

Суд квалифицировал действия мужчины по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) и назначил ему 11 суток административного ареста.

До этого пассажирка московского метро обнаружила семенную жидкость на брюках после поездки. Инцидент произошел 4 июня, когда девушка ехала в поезде МЦК к станции «Ростокино». Вагон был битком набит людьми, и позади нее стоял неизвестный мужчина. Уже на платформе две прохожие обратили ее внимание на следы Убиологической жидкости на ее одежде. Один из находившихся рядом мужчин передал ей салфетки, которыми она вытерла брюки, а затем передала их правоохранителям как вещественное доказательство.

Ранее незнакомец схватил пассажирку за ягодицы в московском метро.