Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Суд наказал мужчину, который плюнул на девушку в московском метро

В Москве на 11 суток посадили хулигана, плюнувшего на брюки незнакомки в метро
Суды общей юрисдикции города Москвы

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор мужчине за хулиганскую выходку в метро, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

На скамью подсудимых попал Максим Маткурбанов, ставший виновником инцидента, произошедшего утром 7 июля в вестибюле станции метро «Кунцевская».

Как было установлено, он оскорбительно приставал к незнакомой девушке и умышленно испачкал слюной ее брюки, чем унизил ее честь и достоинство.

Суд квалифицировал действия мужчины по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) и назначил ему 11 суток административного ареста.

До этого пассажирка московского метро обнаружила семенную жидкость на брюках после поездки. Инцидент произошел 4 июня, когда девушка ехала в поезде МЦК к станции «Ростокино». Вагон был битком набит людьми, и позади нее стоял неизвестный мужчина. Уже на платформе две прохожие обратили ее внимание на следы Убиологической жидкости на ее одежде. Один из находившихся рядом мужчин передал ей салфетки, которыми она вытерла брюки, а затем передала их правоохранителям как вещественное доказательство.

Ранее незнакомец схватил пассажирку за ягодицы в московском метро.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как узнать, где есть бензин? 10 актуальных сервисов и приложений для россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!