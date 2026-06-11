Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Пассажирка московского метро обнаружила семенную жидкость на брюках после поездки

В Москве девушка обнаружила семенную жидкость на брюках после поездки в метро
Telegram-канал «112 | Россия»

В Москве девушка после поездки в метро обнаружила на своих брюках семенную жидкость. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел 4 июня, когда пассажирка ехала в поезде МЦК к станции «Ростокино». Вагон был битком набит людьми, и позади нее стоял неизвестный мужчина. Уже на платформе две прохожие обратили ее внимание на следы биологической жидкости на ее одежде. Очевидцы сразу предположили, что это семенная жидкость. Один из находившихся рядом мужчин передал ей салфетки, которыми она вытерла брюки.

Девушка обратилась в полицию и написала заявление. Испачканные салфетки она сохранила и передала правоохранителям как вещественное доказательство. Полиция планирует изучить записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность мужчины.

Ранее мужчину заключили в тюрьму после того, как он забрызгал семенной жидкостью женщин в магазинах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!