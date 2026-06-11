Пассажирка московского метро обнаружила семенную жидкость на брюках после поездки

В Москве девушка обнаружила семенную жидкость на брюках после поездки в метро

В Москве девушка после поездки в метро обнаружила на своих брюках семенную жидкость. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел 4 июня, когда пассажирка ехала в поезде МЦК к станции «Ростокино». Вагон был битком набит людьми, и позади нее стоял неизвестный мужчина. Уже на платформе две прохожие обратили ее внимание на следы биологической жидкости на ее одежде. Очевидцы сразу предположили, что это семенная жидкость. Один из находившихся рядом мужчин передал ей салфетки, которыми она вытерла брюки.

Девушка обратилась в полицию и написала заявление. Испачканные салфетки она сохранила и передала правоохранителям как вещественное доказательство. Полиция планирует изучить записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность мужчины.

Ранее мужчину заключили в тюрьму после того, как он забрызгал семенной жидкостью женщин в магазинах.