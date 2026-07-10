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Общество

Девочку-подростка похитили и заставляли по 12 часов в день заниматься проституцией

Девушку вывезли из Индонезии в Австралию с целью сексуальной эксплуатации
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Австралии вынесли приговор по делу о секс-торговле, жертвой которой стала несовершеннолетняя девушка из Индонезии, сообщает ABC news.

Как установил суд, 17-летняя Клэриз Пэкер была переправлена в Австралию из Индонезии с целью сексуальной эксплуатации. Всё было спланировано Сурьей Субекти, который организовал ее въезд в страну, контролировал передвижения и удерживал заработок, а его сообщник Элтон Валентино возил девушку между борделями.

Подростку, как следует из материалов дела, заранее велели скрывать возраст и говорить, что ей 18 лет. Пэкер провела в Австралии 53 дня, работая почти без выходных по 10-12 часов в день и находясь под постоянным контролем. Она рассказала, что после пережитого испытывает тревогу, панические атаки и больше не чувствует себя в безопасности.

В итоге Субекти приговорили к 6 годам 5 месяцам лишения свободы, из них 4 года 5 месяцев — без права на досрочное освобождение. Валентино получил 2 года 8 месяцев и может выйти на свободу уже в следующем месяце.

Ранее в Пакистане группа мужчин похитила иностранок и насиловала их.

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