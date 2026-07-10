Мужчина расправился с 76-летней матерью и тяжело ранил 103-летнюю бабушку

В Германии мужчина расправился с матерью, ранил бабушку и поджег дом

В Германии 45-летнего мужчину заподозрили в жестоком нападении на 76-летнюю мать и бабушку, а также поджоге дома, пишет Bild.

Инцидент произошел вечером в четверг, 9 июля, в Хюнфельден-Кирберге. По данным полиции, около 17:20 на место вызова прибыли пожарные, которые во время тушения пожара обнаружили в доме пожилую женщину без признаков жизни.

Ее 103-летняя мать получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу.

По предварительным данным, сын жертвы расправился с ней после ссоры, устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления, и скрылся. Подозреваемого задержали только спустя несколько часов в ходе масштабных поисков. Его мотивы остаются неизвестными.

К настоящему времени следователи завершили осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Ростовской области осудили мужчину, который забил пожилую мать, устав от нотаций.