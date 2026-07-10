Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Мужчина расправился с 76-летней матерью и тяжело ранил 103-летнюю бабушку

В Германии мужчина расправился с матерью, ранил бабушку и поджег дом
Benjamin Westhoff/Global Look Press

В Германии 45-летнего мужчину заподозрили в жестоком нападении на 76-летнюю мать и бабушку, а также поджоге дома, пишет Bild.

Инцидент произошел вечером в четверг, 9 июля, в Хюнфельден-Кирберге. По данным полиции, около 17:20 на место вызова прибыли пожарные, которые во время тушения пожара обнаружили в доме пожилую женщину без признаков жизни.

Ее 103-летняя мать получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу.

По предварительным данным, сын жертвы расправился с ней после ссоры, устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления, и скрылся. Подозреваемого задержали только спустя несколько часов в ходе масштабных поисков. Его мотивы остаются неизвестными.

К настоящему времени следователи завершили осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Ростовской области осудили мужчину, который забил пожилую мать, устав от нотаций.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 10 июля. Реакция Кремля на перепродажу ЗРК С-400 Турцией, соцподдержка россиян за рубежом и «комариная буря»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!