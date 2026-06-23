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Общество

В Ростовской области осудили мужчину, который забил пожилую мать, устав от нотаций

Житель Таганрога расправился с пожилой матерью и получил 9 лет колонии
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Таганроге суд приговорил местного жителя к девяти годам колонии строгого режима за расправу над собственной матерью. Об этом стало известно kp.ru.

В день инцидента 41-летний мужчина находился дома и распивал спиртное вместе с сожительницей. По данным следствия, семейный конфликт начался после того, как 71-летняя женщина сделала сыну замечание — ее не устраивало, что он сидит без работы и злоупотребляет алкоголем.

После ссоры таганрожец набросился на мать в подъезде, толкнул ее так, что пенсионерка упала с лестницы на бетонную площадку, а затем продолжил преследовать ее и избил во дворе.

Соседи слышали крики о помощи и наблюдали за происходящим, но в ситуацию не вмешались, ограничившись вызовом экстренных служб. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии со множественными травмами, включая повреждения пяти ребер, но помочь не смогли.

Ее сына задержали. На суде он жаловался, что мать часто читала ему нотации, и был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее россиянин напал на мать с топором и получил срок.

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