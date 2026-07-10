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Общество

Нижегородский участковый записал видео о проблемах в семье и покончил с собой

«Мой Нижний Новгород»: в Дивеево участковый покончил с собой возле дома
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудник полиции города Дивеево в Нижегородской области предположительно совершил самоубийство, сообщает местный Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Ni Mash уточняет, что найденный мертвым молодой мужчина имел звание младшего лейтенанта полиции и работал участковым уполномоченным.

«Мой Нижний Новгород» сообщает, что тело Александра Ж. было обнаружено возле его дома минувшей ночью. Рядом на земле, как утверждают местные жители, лежал табельный пистолет погибшего сотрудника правоохранительных органов.

В публикации канала утверждается, что перед смертью полицейский записал видеообращение, в котором пожаловался на семейные проблемы и разногласия с родственниками.

Информации о самоубийстве сотрудника полиции из МВД и Следственного комитета пока не поступало.

В Уфе работавший участковым старший лейтенант в 2023 году был найден мертвым прямо на рабочем месте. Сообщалось, что мужчина совершил самоубийство предположительно после конфликта, который произошел на бытовой почве. У погибшего осталось двое несовершеннолетних детей.

Ранее офицер полиции покончил с собой у здания посольства Туркменистана.

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