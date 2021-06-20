Офицер полиции покончил с собой у здания Туркменистана в Москве

В Москве покончил с собой полицейский, который находился на дежурстве у здания посольства Туркменистана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Сообщается, что служба «02» получила сообщение от граждан о ранении полицейского.

«Сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой», — говорится в сообщении.

По данному факту начата проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее двадцатилетний солдат срочной службы покончил с собой в военной части в Майкопе.

Мать солдата рассказала, что во время службы в Острогожске сын часто звонил домой, всегда был в хорошем настроении. Однако после перевода в Майкоп он неоднократно жаловался ей на издевательства сослуживцев.