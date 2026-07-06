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Общество

В Екатеринбурге начальник изнасиловал 17-летнюю девушку в подсобке магазина

Е1: на Урале директор магазина получил срок за изнасилование девушки в подсобке
Shutterstock

В Екатеринбурге директора салона связи осудили за насилие над 17-летней сотрудницей. Об этом сообщает Е1.

По данным Е1, инцидент произошел в подсобном помещении магазина. Девушка рассказала, что начальник надругался над ней орально, а затем заставлял молчать и никому не рассказывать о случившемся.

Она обратилась к руководству, дело было передано в следственные органы. В переписке потерпевшая жаловалась на боль в горле и негативные последствия для здоровья. Друзья обвиняемого утверждали, что ничего не было, а сотрудницу просто должны были уволить. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы.

До этого в Кемеровской области мужчину арестовали за изнасилование матери. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд отправил мужчину под стражу.

Ранее в Москве официант изнасиловал коллегу в туалете торгового центра.

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