Умер протоиерей Георгий Поляков

Протоиерей Георгий Поляков, настоятель Свято-Никольского храма-памятника на Братском кладбище в Севастополе, скончался на 73-м году жизни после длительной болезни. Об этом сообщили РИА Новости в Свято-Никольском храме.

«На 73-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу настоятель Свято-Никольского храма-памятника Севастополя митрофорный протоиерей Георгий Поляков. Просим молитв о новопреставленном протоиерее Георгии и об укреплении всех сродников и близких», – говорится в заявлении храма.

Протоиерей Георгий занимал важное место в жизни Черноморского флота, оказывая духовную поддержку морякам, участвуя в дальних походах, проводя обряды крещения на борту кораблей и сопровождая военных в различных регионах, включая Косово, Дагестан и Чечню. В период после распада СССР он восстановил Андреевский флаг над храмом и поддержал возрождение Георгиевского флага для Военно-морского флота России.

В 2021 году именно отец Георгий освятил самый большой Георгиевский флаг, который был поднят над Севастополем.

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