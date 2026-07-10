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Общество

В Минпромторге рассказали о расширении производства пассажирских Ил-114

Алиханов: мощности производства Ил-114 планируется расширить до 12 машин в год
Нина Паршина/РИА Новости

Производственные мощности по самолетам Ил-114-300 планируется расширить до 12 машин в год. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов, его цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что первостепенная задача состоит в обеспечении внутренних потребностей.

«Вы знаете, что Второй архангельский авиаотряд забирает три машины. Собственно, это производственная программа Ил-114 в этом году. Но наша задача расширить их производственные мощности пока в перспективе до 12 машин», — сказал Алиханов.

Министр также добавил, что если к самолетам российского производства проявят существенный интерес иностранные партнеры, будет также рассмотрена возможность продвижения на экспорт.

До этого Алиханов сообщил, что первые поставки бортов Ил-114-300 Второму Архангельскому авиаотряду ожидаются уже в августе.

В июне Федеральное агентство воздушного транспорта России выдало сертификат региональному самолету Ил-114-300.

Ил-114-300 представляет собой модернизированную версию турбовинтового самолета Ил-114, рассчитан на перевозку до 68 пассажиров. Лайнер должен заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26, а также самолеты иностранного производства класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

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