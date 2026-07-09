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Общество

Алиханов рассказал о ближайших поставках самолетов Ил-114-300

Алиханов: первые поставки Ил-114-300 в Архангельск ожидаются в августе
Пресс-Служба ГК «Ростех»/РИА «Новости»

Первые поставки пассажирских региональных самолетов Ил-114-300 Второму Архангельскому авиаотряду ожидаются в августе. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов, его слова приводит РИА Новости.

«Архангельск в этом году получит все три машины. Первая поставка <...> в августе у нас. Машины уже собраны, идут финальные доработки. Вторую и третью — в октябре-ноябре они должны получить», — сказал министр.

В июне Федеральное агентство воздушного транспорта России выдало сертификат региональному самолету Ил-114-300. Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ил-114-300 представляет собой модернизированную версию турбовинтового самолета Ил-114, рассчитан на перевозку до 68 пассажиров. Лайнер должен заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26, а также самолеты иностранного производства класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

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