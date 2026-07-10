Стоматолог объяснила, почему зумеры массово исправляют зубы

Стоматолог Петросян: запрос на брекеты вырос на 40% за три года

За последние несколько лет эстетическая стоматология перестала быть исключительно медицинской историей. Для многих молодых людей красивая улыбка стала инвестицией в себя — как образование, спорт или профессиональные навыки. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Петросян, CEO сети стоматологических клиник «Команда Мечты».

По данным сети, за последние три года запрос на исправление прикуса среди пациентов 18–25 лет вырос более чем на 40%.

«Сегодня молодые люди приходят к ортодонту не потому, что испытывают боль, а потому что не могут перестать смотреть на себя в камеру», — отмечает Петросян.

Фронтальная камера и постоянная визуальная фиксация себя изменили отношение к внешности. Большинство молодых пациентов признаются, что именно фотографии и видеозвонки стали триггером для первого обращения к ортодонту. Соцсети, приложения для знакомств и контент с инфлюенсерами, у которых практически безупречные улыбки, усиливают этот эффект.

«Ровные зубы постепенно переходят из категории эстетического бонуса в ожидаемый стандарт внешности», — подчеркивает эксперт.

В подростковой среде отношение к брекетам тоже меняется. Если раньше они становились поводом для комплексов, то теперь ортодонтическое лечение воспринимается как норма и даже как показатель того, что семья уделяет внимание здоровью и внешнему виду ребенка. Возраст первичного обращения снижается — консультации начинаются уже в 15–16 лет.

По словам Петросян, наблюдается не просто рост популярности эстетической стоматологии, а изменение отношения к ней.

«Для поколения Z улыбка стала частью самопрезентации и заботы о себе, — объясняет она. — Зумеры связывают ее с уверенностью, возможностями для знакомства, успешными собеседованиями и коммуникацией в профессиональной среде».

Если раньше стоматологию рассматривали как лечение по необходимости, то сегодня — как долгосрочное вложение в качество жизни.

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