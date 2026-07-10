Врач предупредила, кому противопоказаны фрукты на голодный желудок

Традиция начинать утро со свежих фруктов или стакана сока прочно закрепилась в сознании как эталон здорового питания. Однако для многих такой завтрак оборачивается не бодростью, а болью в животе, изжогой и вздутием. Разобраться в причинах помогает Дарья Русакова, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор».

Практически все фрукты содержат органические кислоты. Попадая в пустой желудок, они активно воздействуют на его стенки.

«Органические кислоты могут раздражать слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно если она уже повреждена», — объясняет эксперт.

Второй важный компонент — фруктоза. При избыточном потреблении она может не усваиваться полностью и попадать в толстую кишку, где становится питательной средой для бактерий. Запускается процесс брожения, следствием которого становятся вздутие, спазмы и диарея.

Третий фактор — грубая клетчатка. Она может механически раздражать стенки желудка, особенно при хроническом гастрите или колите.

У людей с нарушением толерантности к глюкозе сладкие фрукты натощак приводят к резкому повышению уровня сахара в крови, за которым следует мощный выброс инсулина. Затем сахар стремительно падает, что вызывает внезапную усталость, раздражительность и сонливость.

Для абсолютно здорового человека употребление фруктов натощак может пройти без последствий. Все зависит от индивидуальных особенностей и наличия хронических заболеваний.

Оптимально есть фрукты в первой половине дня в качестве перекуса или через два часа после основного приема пищи. Тем, кто страдает диабетом, диетолог советует сочетать фрукты с белками — мясом, рыбой или морепродуктами. Это замедляет всасывание глюкозы.

Отдавайте предпочтение спелым, некислым плодам. При чувствительном пищеварении фрукты лучше запекать или тушить — это снижает содержание кислот и делает клетчатку мягче.

В список противопоказаний входят: обострение гастрита и язвенной болезни, синдром раздраженного кишечника (СРК), мальабсорбция фруктозы, сахарный диабет. В этих случаях употребление фруктов на голодный желудок может серьезно усугубить состояние.

«Фрукты — важная часть рациона, но они не должны заменять полноценный завтрак. Самая устойчивая стратегия — умеренность и учет индивидуальных особенностей», — резюмирует Дарья Русакова.

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