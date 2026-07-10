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Общество

Стало известно, чем опасны ночные походы в туалет

Daily Mail: частые походы в туалет могут признаками диабета и заболеваний сердца
HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Стало известно, чем опасны ночные походы в туалет, пишет Daily Mail.

Частое ночное мочеиспускание, или никтурия, может быть вызвана гиперреактивным мочевым пузырем, увеличением предстательной железы у мужчин, воспалениями, инфекциями или нервными расстройствами. Среди других причин — диабет, сердечные и почечные заболевания, а также некоторые лекарства, включая диуретики.

Особое внимание врачи обращают на синдром обструктивного апноэ сна. Он повышает выработку гормона предсердного натрийуретического пептида, что ведет к увеличению ночного диуреза. По словам специалиста клиники Кливленда доктора Тайлера Трампа, поводом для беспокойства являются несколько пробуждений каждую ночь — это вызывает хроническую усталость, утренний туман в голове и снижает качество жизни.

Если никтурия возникает внезапно или сопровождается кровью в моче, сильной болью в тазу, неутолимой жаждой, одышкой или отеками ног, необходимо срочно обратиться к врачу. Эти симптомы могут указывать на неконтролируемый диабет, сердечную недостаточность или заболевания почек. Врачи подчеркивают, что проблема часто имеет несколько причин, но в большинстве случаев поддается лечению.

Ранее врач рассказал, что привычка «залипать» в телефоне в туалете опасна для прямой кишки.

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