Россиян предупредили о главных опасностях на рыбалке для новичков

12 июля — День рыбака. Рыбалка становится все более популярным хобби среди горожан, уставших от плотного ритма. Но новички часто не замечают рисков, которые опытному рыболову очевидны, рассказал «Газете.Ru» Никита Тырин, исполнительный директор СберСтрахования.

У воды больше насекомых. В жаркий день особенно активны слепни — их укусы болезненны, раны заживают медленно и могут кровоточить. Аллергикам стоит опасаться ос, шершней и пчел. Помогают закрытая одежда, репелленты и антигистаминное средство в аптечке.

Путь к водоему часто лежит через лес и высокую траву — излюбленные места клещей. Они переносят боррелиоз, энцефалит, эрлихиоз и анаплазмоз. Защита: одежда с длинным рукавом, брюки, заправленные в носки, светлая одежда (чтобы заметить клеща), репелленты. После рыбалки — осмотр тела и вещей. При укусе — обратиться к врачу, а при наличии полиса — сначала в страховую.

На берегу рек и озер встречается гадюка. Нападает редко, только защищаясь — если заметили, лучше отойти. При укусе — срочно к врачу, пораженную конечность держать неподвижно, пить больше воды. Жгут и прижигание запрещены.

Высокая трава может скрывать перепады высоты, камни и мостки бывают скользкими — риск вывиха или ушиба. Осторожность нужна и со снастями: можно порезаться о крючок или зацепить других рыбаков. При ловле с лодки — спасательный жилет независимо от навыков плавания. В аптечке — антисептик, бинт, пластырь, обезболивающее.

За несколько часов на солнце легко получить ожоги или тепловой удар. Симптомы: слабость, головокружение, тошнота. Нужны головной убор, легкая закрытая одежда, крем с SPF 30+, регулярные паузы в тени. Солнцезащитные очки с поляризацией снижают нагрузку на зрение и улучшают контрастность — поплавок не потеряется из виду.

Ранее число страховых случаев после нападений животных на природе выросло на треть.