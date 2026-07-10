Психолог объяснила, почему люди с высокой зарплатой чувствуют себя «вечно голодными»

После удовлетворения основных потребностей деньги могут менять свою психологическую функцию. Они перестают быть только средством для жизни и становятся подтверждением собственной ценности или защитой от чувства неполноценности, рассказала «Газете.Ru» Элина Ландман, когнитивно-поведенческий психолог.

При здоровых отношениях с собой достижения приносят радость. Человек может остановиться и насладиться результатом. При синдроме «недо» — все иначе. Мгновение облегчения сменяется обесцениванием. Результат перестает что-то значить. Возникает внутренняя логика: «Если у меня нет новой цели, то меня нет».

Причины синдрома «недо» — разные.

Первая — тревога. Деньги становятся щитом от страха оказаться беспомощным. Зарплата растет, но ощущения защищенности нет. Особенно у тех, кто пережил бедное детство, нестабильность или потери в семье.

Вторая — низкая самооценка. Финансовый показатель становится единственным критерием успеха. Человек живет в парадигме: «я имею право уважать себя, пока растет моя зарплата». Но достижения мгновенно обесцениваются, потому что одна цель сменяется другой.

Третья — внутренняя пустота. В схемотерапии есть понятие «эмоциональная депривация» — недостаток эмоциональных контактов. Деньги становятся заменой чувства защищенности.

Четвертая — умение добиваться, но не присваивать. Человек ставит цель, достигает результата, но в момент победы не способен прожить это чувство. На вопрос «за что ты можешь себя похвалить?» ему нечего вспомнить.

«Деньги не успевают «проникнуть» внутрь, — поясняет Ландман. — Через несколько часов возникает следующая цель, и барьер между фактом достижения и эмоциональным проживанием становится непреодолимым».

Как отличить здоровую амбицию от постоянной нехватки? Психолог советует задать себе вопрос: что происходит в момент получения желаемого? При здоровой амбиции появляется желание сделать паузу и испытать благодарность. При синдроме «недо» — мгновенное обесценивание и желание перейти к следующей цели.

«Вопрос не просто в успехе и зарплате, а в том, обесцениваем мы свои достижения или принимаем их как возможность поблагодарить себя», — резюмирует Ландман.

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