Врач рассказала, как определить тревожный тип личности по зубам

Ортодонт Резина: бруксизм, сухость во рту и сколы — признаки стресса и тревоги

Тревожные расстройства затрагивают около 359 миллионов человек по всему миру. Часто человека, испытывающего психоэмоциональное напряжение, видно по взгляду, жестам и по зубам. Какие признаки помогают стоматологу выявить тревожный тип личности, «Газете.Ru» рассказала Мария Резина, врач-ортодонт клиники Juvi Clinic.

Сделать однозначные выводы о психике по зубам невозможно, однако опытный стоматолог может заметить косвенные признаки нестабильного эмоционального состояния.

Бруксизм — главный маркер стресса.

«Последствием хронического стресса и тревожности является бруксизм — непроизвольное сжимание зубов, чаще в ночное время. Стресс стимулирует симпатическую нервную систему, усиливая тонус жевательных мышц. Со временем бруксизм становится хроническим», — объяснила эксперт.

Постоянная нагрузка приводит к серьезным последствиям: на зубах образуются фасетки стираемости, опускается уровень десны, формируются клиновидные дефекты эмали. Пациенты жалуются на боли в мышцах, щелчки в челюстном суставе, трудности при открывании рта, боли в голове и шее.

Сухость во рту — тоже тревожный сигнал.

«Часто сильный стресс сопровождает ксеростомия — постоянная сухость во рту. Иногда это побочный эффект психотропных препаратов: антидепрессантов, нейролептиков, седативных средств. Без достаточного слюноотделения зубы лишаются естественной защиты. Постоянная сухость приводит к стремительному развитию кариеса даже при правильной гигиене», — отметила ортодонт.

Кроме того, некоторые пациенты, подавляя эмоциональную боль, переключаются на боль физическую: грызут зубами твердые предметы, бьют себя по лицу. В результате на эмали появляются сколы и трещины. Также они могут грызть внутреннюю поверхность щек или язык. Ранки инфицируются и воспаляются, мешая есть и пить. Хроническая травматизация слизистой может стать причиной предрака.

Наконец, важную роль играют пищевые расстройства.

«Например, при булимии происходит разрушение эмали от воздействия кислого желудочного сока при рвоте. На внутренней поверхности передних зубов появляется характерная эрозия, напоминающая матовое стекло», — поделилась врач.

Стоматолог не может со стопроцентной точностью определить психоэмоциональное состояние пациента, но его наблюдения могут стать важным сигналом. Если врач рекомендует консультацию психотерапевта или клинического психолога, стоит прислушаться.

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