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Общество

Москвичей призвали быть внимательными на улице в выходные из-за непогоды

Москвичей предупредили о ливне и грозах с 10 по 12 июля
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о необходимости соблюдать осторожность на улице в период с пятницы по воскресенье (10–12 июля). Об этом говорится в Telegram-канале службы.

Согласно метеорологическим прогнозам, в эти дни в Москве ожидаются ливни и грозы, а также порывы ветра скоростью до 15–20 м/с. Ухудшение погодных условий начнется в ночь на пятницу.

В связи с этим горожанам рекомендуют проявлять бдительность, не искать укрытия под деревьями и не оставлять транспортные средства рядом с ними. Водителям также советуют строго придерживаться ПДД, проявлять повышенную осторожность и избегать резких маневров на дорогах.

Отмечается, что городские службы уже переведены в режим круглосуточной готовности: аварийные бригады префектур и инженерных компаний дежурят на местах. В зонах потенциального подтопления установлена спецтехника для откачки воды, продолжается расчистка ливневок, дренажных систем и водоприемных решеток. Параллельно проводятся мероприятия по укреплению конструкций зданий, объектов инфраструктуры и строительных площадок для защиты от сильных порывов ветра.

Ранее сильные дожди оставили без света десятки населенных пунктов Дагестана.

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