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Российский профессор объяснил, зачем белить деревья и когда это надо делать

Профессор Ларионов: белят деревья не летом, а в конце осени или начале зимы
Arh-sib/Shutterstock/FOTODOM

Побелка деревьев — это не декоративная традиция и не способ «украсить» сад или городской парк. Ее основная задача заключается в защите коры от неблагоприятных факторов окружающей среды, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.

«Прежде всего побелка помогает предотвратить морозобоины и солнечные ожоги. В конце зимы и начале весны темная кора деревьев сильно нагревается под солнечными лучами днем, а ночью резко остывает. Такие перепады температуры могут приводить к растрескиванию коры. Белое покрытие отражает солнечный свет и уменьшает нагрев ствола, снижая риск повреждений», — объяснил он.

Кроме того, некоторые составы для побелки способны выполнять дополнительную защитную функцию, препятствуя развитию отдельных болезней и отпугивая часть вредителей, которые зимуют в трещинах коры.
При этом важно понимать, что побелка нужна далеко не всегда. Наибольшую пользу она приносит молодым плодовым деревьям, а также деревьям с тонкой корой, наиболее чувствительным к перепадам температур. Для взрослых деревьев с толстой и хорошо сформированной корой ее значение значительно ниже.

«Распространенное заблуждение связано со сроками проведения работ. Многие привыкли белить деревья весной, когда начинается сезон благоустройства. Однако с точки зрения защиты растений наиболее эффективна осенняя побелка — в конце осени или начале зимы, до наступления сильных морозов. Именно тогда она помогает дереву пережить наиболее опасный период температурных колебаний», — отметил специалист.

Если говорить о городских насаждениях, то весенняя побелка нередко носит скорее эстетический и санитарный характер. Для реальной защиты дерева важнее качество состава и правильное время обработки, чем сам факт появления белого ствола.

«Побелка действительно может быть полезной агротехнической мерой, но только при правильном применении. Она нужна не всем деревьям и наиболее эффективна тогда, когда проводится заблаговременно перед зимним сезоном», — резюмировал он.

Ранее садовник рассказал, что реально можно вырастить на балконе в квартире.

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