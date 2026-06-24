Садовник рассказал, что реально можно вырастить на балконе в квартире

Садовник Зеленцов: укроп, мята и салат на балконе вырастут даже у новичка

Некоторые овощи, ягоды и зелень можно вырастить в городской квартире. Об этом «Газете.Ru» рассказал Григорий Зеленцов, садовник, зарегистрированный на сервисе «Профи.ру».

Для выращивания подходят укроп, петрушка, базилик, мята, салаты и зелёный лук. При достаточном освещении можно получить урожай компактных сортов томатов, сладкого перца, огурцов и клубники. Для досветки используют светодиодные фитолампы — их подключают к таймеру на 12–14 часов в сутки.

Садовник советует не пытаться сразу создать полноценный мини-огород. Лучше начать с двух-трех неприхотливых растений.

«Если человек никогда ничего не выращивал, проще всего стартовать с зелени. Она быстро растет, не требует сложного ухода, а первый урожай можно получить уже через несколько недель», — отмечает эксперт.

В последние годы интерес к балконному огородничеству заметно вырос среди молодежи. Зумеры выращивают зелень и пряные травы не ради экономии, а как хобби, элемент домашнего уюта и способ снизить стресс.

Слишком маленькие горшки — самая распространенная ошибка. От объема грунта зависят урожай и скорость пересыхания почвы в жару.

Еще одна проблема — перегрев растений. На застекленном балконе летом температура может быть значительно выше, чем на улице.

«Многие боятся, что растениям будет холодно, но они чаще страдают от жары. Из-за перегрева томаты сбрасывают цветки, а зелень становится жесткой и теряет вкус. Регулярное проветривание иногда важнее полива», — объясняет Зеленцов.

На урожайность влияет даже этаж. На высоте растения чаще страдают от ветра, поэтому контейнеры лучше размещать у стен или использовать защитные экраны.

Если балкон выходит на северную сторону, это не повод отказываться от растений. Хорошо себя чувствуют салаты, шпинат, руккола, щавель, мята и мелисса. Им требуется меньше прямого солнца.

Эксперт советует высевать зелень постепенно, каждые две-три недели. Для овощей лучше выбирать балконные или карликовые сорта — они дают более стабильный урожай.

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