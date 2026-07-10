Психолог объяснила, как видеоигры помогают при одиночестве и депрессии

Видеоигры все чаще рассматриваются специалистами не как развлечение, а как инструмент поддержки психического здоровья, рассказала «Газете.Ru» Дарья Басова, клинический психолог.

По словам Басовой, игры являются «средой низкого риска», в которой можно тренировать навыки взаимодействия и возвращать ощущение контроля без страха реальных последствий. Это особенно важно для тех, кому трудно сделать первый шаг.

Одиночество и социальная тревожность — одна из самых болезненных проблем. Соцсети, по мнению психолога, лишь имитируют контакт, подпитывая страх оценки. На пути к близости стоят три барьера: страх уязвимости, стыд за неидеальность и беспомощность после неудачных попыток социализации.

«Многопользовательские ролевые игры мягко обходят эти барьеры, — поясняет Басова. — В рейдах есть общая задача, и именно она снимает неловкость контакта. Страх уязвимости отступает, когда игрока оценивают по действиям в бою, а не по личности. Стыд исчезает — в игре не видят лица. Беспомощность преодолевается через маленькие совместные победы».

Например, в играх люди возвращаются во взрослом возрасте, чтобы встретиться с сокомандниками. Их принимают не за должность, а за готовность прикрыть спину в рейде.

«Это социальный тренажер, где заново учишься доверять людям», — говорит психолог.

Для депрессии и ангедонии работают иные механики.

«Казуальные игры — фермы, «три в ряд», симуляторы — построены на «малых победах»: игрок видит конкретный результат, — объясняет Басова. — Это быстрая позитивная обратная связь, запускающая дофаминовое подкрепление». Они не требуют высокой мотивации на старте, но возвращают ощущение «я могу на что-то влиять».

Исследования показали, что игра в «Тетрис» в течение нескольких часов после травмы снижает частоту флешбэков.

«Визуально-пространственная задача конкурирует с консолидацией травматических образов за одни и те же ресурсы мозга, — рассказывает психолог. — Это не способ самолечения ПТСР, но важное подтверждение, как игровые механики взаимодействуют с психическими процессами».

Психолог обозначила грань между терапией и ловушкой.

«Если после рейда легче общаться с коллегами — игра работает как трамплин. Если реальность кажется лишь паузой до следующей сессии — это эскапизм, требующий вмешательства», — заключает Басова.

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