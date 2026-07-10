Бизнес-психолог объяснила, почему любимая работа начинает раздражать

Если работа, которая раньше нравилась, начала раздражать, это не всегда значит, что человек выбрал не ту профессию или резко разлюбил свое дело. Часто раздражение появляется, когда интерес к задачам перекрывают усталость, хаос в рабочих задачах, переработки и ощущение, что усилий нужно прикладывать все больше, а контроля над ситуацией становится меньше, рассказала «Газете.Ru» бизнес-психолог, экономист, к.э.н. Екатерина Каталина.

Все это может привести к выгоранию, которое само по себе является профессиональным феноменом, возникающим из-за хронического рабочего стресса, с которым не удалось справиться.

«Именно поэтому человек может продолжать любить профессию в целом, но злиться на конкретную работу. Например, ему по-прежнему интересна сфера, нравятся отдельные задачи, клиенты или результат, но уже бесит все, что вокруг этого выросло: бесконечные согласования, срочные правки вечером, мессенджеры, созвоны без решения, новые требования без выделения дополнительных ресурсов», — объяснила она.

Частой причиной такого состояния является накопленная усталость. Когда человек долго работает в режиме «надо потерпеть еще неделю», психика начинает защищаться раздражением. То, что раньше воспринималось как рабочая мелочь, становится последней каплей: чужой вопрос в чате, дополнительная встреча, просьба быстро посмотреть документ, звук уведомления на телефоне.

Существует и другой механизм: работа перестает давать ощущение результата. Человек много делает, но не видит финальную точку. Проекты тянутся, задачи переделываются, критерии успеха меняются, а похвала заменяется новой срочной задачей. Тогда раздражает не сама деятельность, а чувство бессмысленного бега.

«Раздражение также может усиливаться, если у человека стало меньше автономии. Например, раньше ему доверяли решения, а теперь каждую мелочь надо согласовывать. Или раньше он отвечал за понятный участок работы, а теперь постоянно тушит чужие пожары и разгребает авралы. В таких условиях даже любимая работа начинает ощущаться как набор требований, а не как дело, в котором есть профессиональный смысл», — отметила эксперт.

Отдельным фактором выступает отсутствие восстановления. Если человек проверяет рабочие чаты вечером, думает о задачах на выходных и не может нормально переключиться, мозг не получает паузу, которая ему необходима. Тогда понедельник начинает раздражать еще в субботу, а любимая работа превращается в фон постоянного напряжения.

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