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Общество

Губернатор рассказал о ликвидации пожара в порту Таганроге

Губернатор Слюсарь: на место пожара в порту в Таганроге прибыл пожарный поезд
Виталий Аньков/РИА Новости

Для ликвидации пожара в морском порту в Таганроге прибыл пожарный поезд, ликвидация возгорания продолжается. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В морском порту продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы, прибыл пожарный поезд. Пены для тушения достаточно - это важно, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб», — написал он.

До этого Слюсарь сообщал, что российские силы противовоздушной обороны ночью и утром 10 июля перехватили и уничтожили около 35 дронов Вооруженных сил Украины в Ростовской области. Он уточнил, что часть беспилотных летательных аппаратов ликвидировали в небе над Азовом и Таганрогом. Также цели были нейтрализованы в Матвеево-Курганском и Азовском районах.

По словам губернатора, пожар также произошел в городе Азове. Огонь охватил два объекта хранения нефтепродуктов, никто из людей не пострадал. Не обошлось без последствий и в Таганроге. Там оказался поврежден частный дом, и произошло возгорание на крыше административного здания. Информация о пострадавших не поступала. Пламя уже ликвидировали.

Ранее в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.

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