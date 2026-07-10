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Общество

Отдыхающих в Сочи туристов предупредили об опасно высоких волнах на море

Администрация Сочи: до завтрашнего утра на море возможны волны высотой до 1,2 м
Артур Лебедев/РИА «Новости»

Волны высотой до 1,2 метра ожидается в Сочи и на федеральной территории «Сириус» вечером в пятницу и до утра субботы. Об этом предупреждает администрация Сочи в своем Telegram-канале со ссылкой на данные метеорологов.

Образование волн высотой от 0,7 до 1,2 метра прогнозируется в акватории Черного моря у побережья курорта. В связи с этим предупреждением по поручению мэра Сочи Андрея Прошунина городские службы были переведены на усиленный режим работы под контролем оперативного штаба.

«Жителям и гостям курорта рекомендовано предпринять необходимые меры предосторожности. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112», — говорится в сообщении сочинской администрации.

По данным Гидрометцентра, в субботу и воскресенье в Сочи ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +28…+31°С, ночью температура опустится до +21…+24°С. В субботу, согласно прогнозы, волны у черноморского побережья краснодарского края спадут до высоты 0,5–0,8 метра.

Ранее появились кадры мощного смерча, который обрушился на побережье Сочи.

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