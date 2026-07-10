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Общество

В Якутии смягчили приговор иностранцу, который загонял россиянок в долговые ямы

В Якутии осудили иностранца, заводившего отношения с гражданками РФ ради денег
BongkarnGraphic/Shutterstock/FOTODOM

В Якутии после повторного рассмотрения дела вынесли приговор мужчине, который обманывал женщин. Об этом сообщает SakhaDay.

По данным издания, первой от действий нигерийца пострадала жительница Обнинска. Россиянка стала общаться с мужчиной на сайте знакомств, спустя некоторое время он приехал к ней. Женщина стала одаривать иностранца разной техникой.

Спустя некоторое время она открыла телефон возлюбленного и узнала, что он параллельно ведет переписку и с другими женщинами. Только за полгода на пострадавших он «заработал» 30 миллионов рублей. Чтобы потакать его прихотям, пострадавшие брали деньги взаймы.

Позже, когда на него пожаловалась жительница Якутии, мужчину задержали, в его отношении возбудили дело. Изначально суд приговорил его к десяти годам лишения свободы, однако после апелляции дело направили на новое рассмотрение. По его результатам ему назначили восемь лет.

Сторона защиты не удовлетворена этим решением, поэтому планирует оспорить его.

Ранее россиянка воспользовалась сайтом знакомств и лишилась более чем 4 млн рублей.

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