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Общество

Россиянка воспользовалась сайтом знакомств и лишилась более чем 4 млн рублей

В Сочи новый знакомый из интернета похитил у женщины больше 4 млн рублей
Shutterstock

Жительница Краснодарского края стала жертвой мошенников после того, как познакомилась с мужчиной в интернете. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Во время отдыха в Сочи на сайте она списалась с незнакомцем. Спустя некоторое время он предложил пострадавшей заработать на криптобирже.

Женщину заинтересовала идея быстрого заработка, поэтому она перевела 200 тысяч рублей из своих накоплений в криптовалюту. Также она взяла кредит почти на четыре миллиона рублей и повторила операцию.

«Затем потерпевшая внесла средства на указанный аферистом брокерский счет, так и не получив впоследствии желаемого дохода», – сообщается в публикации.

После этого женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент сотрудники МВД выясняют обстоятельства произошедшего и проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее пожилая калининградка лишилась почти 10 млн рублей, пообщавшись с мошенниками.

 
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