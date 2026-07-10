Крупный пожар охватил промзону в Колпинском районе Петербурга

В Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар на дороге Металлострой. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС.
По информации спасателей, площадь возгорания, предварительно, составила 600 кв. метров.
«В 14:12 ранг пожара повышен до номера 1Бис», — говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве уточнили, что возгорание ликвидируют 36 пожарных и восемь единиц спецтехники.
По состоянию на 14:55 пожар локализовали, идет ликвидация открытого горения, уточнили в МЧС. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Накануне в театре им. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге произошло возгорание. В момент эвакуации артисты и работники театра не наблюдали открытого пламени.
7 июля крупный пожар произошел в ангаре во Фрунзенском районе Петербурга. По данным Главного управления МЧС по городу, огонь охватил ангар размером 15 на 70 метров. Площадь возгорания составляла 500 кв. метров.
Ранее сообщалось о возгорании склада в Красноярске площадью 1,5 тысячи квадратных метров.