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Общество

Живший вдали от цивилизации мужчина получил срок за свалку мусора и разведение костров

Живший в лесу американец получил тюремный срок за свалку и разведение костров
Frame Stock Footage/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина, который около восьми лет жил вдали от цивилизации, был приговорен к тюремному заключению после того, как власти обнаружили его импровизированный лагерь, окруженный 450 килограммами мусора, пишет California Post.

В Аризоне 61-летний Марк Аарон Гатц признал себя виновным в нарушении запрета на разведение костров и незаконном проживании в национальном лесу Тонто. По данным властей, он более восьми лет обитал в импровизированном лагере, который был окружен примерно 450 килограммами мусора — шинами, пластиком, банками, бытовой техникой и стройматериалами.

Сотрудники Лесной службы неоднократно выписывали Гатцу предупреждения и штрафы, а в отношении него числилось шесть федеральных ордеров за аналогичные нарушения — разведение костров в пожароопасный сезон, антисанитарию и незаконное строительство на государственной земле.

Ранее пенсионерку оштрафовали на $800 после того, как коробка с ее адресом «вылетела из мусора».

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