Стало известно, людей в какой одежде чаще всего кусают комары

Комары чаще всего кусают людей в цветной и темной одежде. Об этом рассказала заместитель врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова, передает ТАСС.

Для минимизации укусов специалист порекомендовала носить свободную светлую одежду с длинным рукавом, не выходить на улицу ранним утром и в сумерки, когда насекомые наиболее активны, использовать москитные сетки и репелленты. Кроме того, она посоветовала не злоупотреблять алкоголем, потому что насекомых притягивает тепло и запах алкоголя, а также избегать тяжелой пищи в местах с высокой активностью комаров.

Среди других рекомендаций — избегать водоемов со стоячей водой, где предпочитают обитать кровососущие насекомые, меньше заниматься спортом на свежем воздухе, поскольку во время занятий у человека выделяется большое количество углекислого газа, привлекающее комаров. Его комары способны обнаруживать на расстоянии нескольких десятков метров.

Ранее россиян предупредили о смертельной опасности комаров для питомцев.