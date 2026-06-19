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Общество

Стало известно, людей в какой одежде чаще всего кусают комары

Врач Половодова: комары выбирают потенциальную жертву по цвету одежды
olko1975/Shutterstock/FOTODOM

Комары чаще всего кусают людей в цветной и темной одежде. Об этом рассказала заместитель врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова, передает ТАСС.

Для минимизации укусов специалист порекомендовала носить свободную светлую одежду с длинным рукавом, не выходить на улицу ранним утром и в сумерки, когда насекомые наиболее активны, использовать москитные сетки и репелленты. Кроме того, она посоветовала не злоупотреблять алкоголем, потому что насекомых притягивает тепло и запах алкоголя, а также избегать тяжелой пищи в местах с высокой активностью комаров.

Среди других рекомендаций — избегать водоемов со стоячей водой, где предпочитают обитать кровососущие насекомые, меньше заниматься спортом на свежем воздухе, поскольку во время занятий у человека выделяется большое количество углекислого газа, привлекающее комаров. Его комары способны обнаруживать на расстоянии нескольких десятков метров.

Ранее россиян предупредили о смертельной опасности комаров для питомцев.

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