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Общество

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников загсов и пугать невест в России

Baza: невесты в РФ начали получать от мошенников письма об отмене записи в загс
Shutterstock/antonina_jurii_mazokha

Невесты в России начали получать письма якобы от «Госуслуг» об отмене записи на регистрацию брака. Как сообщает Telegram-канал Baza, это новая мошенническая схема, нацеленная на кражу денег.

Несколько таких уведомлений, по данным канала, пришло девушкам во Владивостоке. По словам свадебного ведущего Дениса Симоновича, внешне письма почти неотличимы от настоящих: в них указаны дата, время и место регистрации, вплоть до конкретного загса. Статус заявления значился как «Запись отменена ведомством», а в конце сообщения стояла ссылка на фишинговый сайт.

Позвонив в загс, невесты выяснили, что их запись на регистрацию брака никто не отменял. После этого они поняли, что сайт, на который вели ссылки из писем, вероятно, мошеннический.

В МВД неоднократно предупреждали, что все уведомления, полученные на сторонние аккаунты в мессенджерах и электронной почте якобы от «Госуслуг», следует перепроверять на самом портале или в его мобильном приложении, авторизовавшись в личном кабинете.

Ранее житель Башкирии прилетел в Москву, чтобы отдать деньги мошенникам.

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