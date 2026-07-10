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Общество

Россиянам назвали неожиданную причину депрессии

Врач Ершов: нехватка железа может быть причиной депрессии
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

При депрессии не стоит спешить принимать антидепрессанты — порой избавиться от психического расстройства можно, восполнив недостаточные микроэлементы. К примеру, если в организме не хватает железа — депрессия обеспечена. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил доктор медицинских наук, эндокринолог, гематолог Антон Ершов.

«Все сразу назначают препараты, которые потом имеют, к сожалению, свои достаточно выраженные побочные эффекты. А нужно комплексно посмотреть на организм, и подавляющее большинство сильнодействующих препаратов, на самом деле, не потребуется в принципе», — отметил специалист.

Также депрессия может возникнуть из-за проблем с щитовидной железой, поскольку в данном случае у человека меняется психоэмоциональный статус, добавил он.

Нейропсихолог «СМ-Клиника» для детей Елена Буренкова до этого объяснила, почему современные дети все чаще сталкиваются с тревожными расстройствами.

По ее словам, на психику современного ребенка влияет множество факторов: стремительный технический прогресс, огромный поток информации, увлечение ранним развитием, высокий уровень тревоги у родителей, особенности здоровья и многое другое.

Ранее врач рассказал, как можно использовать музыку для лечения депрессии и деменции.

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