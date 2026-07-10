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Общество

Стало известно, что мешает россиянам чувствовать себя успешными

Для большинства россиян главным признаком успеха является высокий доход
Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Главным признаком престижа и высокого положения в обществе для 43% россиян является высокий доход. Еще 18% считают ключевым показателем статуса собственный успешный бизнес, а 10% — высокий уровень образования (собственного и детей). Это показал опрос Новости Mail, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Значительно реже респонденты связывают престиж и высокий статус с недвижимостью (5%), связями с влиятельными людьми (5%), возможностью часто путешествовать (5%), руководящей должностью (5%), известностью и популярностью (3%) или возможностью пользоваться платной медициной (2%). Дорогой автомобиль остается символом высокого статуса лишь для 0,2% опрошенных.

Самым важным показателем жизненного успеха для 35% опрошенных оказалась крепкая и счастливая семья. 17% считают главным критерием успеха внутреннюю гармонию и удовлетворенность жизнью, 14% — хорошее здоровье, столько же — самореализацию и возможность заниматься любимым делом, 13% — высокий доход, 1% — возможность развиваться и учиться новому. При этом некоторые привычные атрибуты высокого статуса оказались незначимыми не только для престижа, но и для личного ощущения жизненного успеха. Так, наличие недвижимости считают показателем жизненного успеха лишь 1% опрошенных, руководящую должность — столько же, а возможность путешествовать — 2%.

Большинство россиян считают себя успешными людьми: 13% уверенно называют себя успешными, а еще 44% склоняются к этому мнению. 22% скорее не считают себя успешными, и 11% прямо заявили, что пока не добились успеха. Еще 10% затруднились с ответом.

56% опрошенных назвали недостаточный уровень дохода главным препятствием к ощущению собственной успешности. На втором месте оказался страх перемен и неуверенность в себе (10%). Далее следуют проблемы со здоровьем (8%), отсутствие полезных связей и знакомств (6%), лень или недостаток дисциплины (5%) и недостаток возможностей для профессионального роста (5%). Наименьшими препятствиями на пути к ощущению успеха опрошенные считают недостаток свободного времени (3%), отсутствие поддержки со стороны семьи и близких (3%) и недостаток образования (3%).

Главным фактором для достижения успеха 23% россиян назвали связи и знакомства, 14% — трудолюбие, столько же — дисциплину и самоорганизацию, 11% — профессиональные навыки, 10% — деньги. Для 8% важны талант и способности, для стольких же — удача, а для 4% — поддержка семьи.

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