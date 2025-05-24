Россияне рассказали, в чем заключается счастье

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, что делает россиян счастливыми. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.

14% респондентов оценили свое счастье на уровне 1 из 5, 13% выбрали уровень 2, 36% дали оценку 3, 27% остановились на уровне 4, а каждый десятый россиянин (10%) выбрал высшую оценку 5.

В числе главных источников счастья большинство отмечают достойный заработок (76%). Хорошие условия жизни занимают второе место с 73%. Крепкая семья также играет важную роль, радостью и поддержкой она обогащает жизнь 58% людей. Любимая работа дарит удовлетворение и вдохновение 54% респондентов, тогда как увлечения и хобби приносят счастье 53%.

Хороший партнер по жизни является причиной счастья для 44% опрошенных, а вот для 41% дети — главный источник радости. Преданные друзья создают атмосферу поддержки и веселья для 31% респондентов, хорошая погода поднимает настроение 30%.

Интересно, что в Москве больше всего ценится достойный заработок и хорошие условия жизни (по 72%), а на третьем месте — крепкая семья (60%). В Санкт-Петербурге респонденты также больше всего оценили достойный заработок и хорошие условия жизни — по 71%, но при этом, наравне с крепкой семьей, выделили хобби и любимую работу (по 54%). А вот в Екатеринбурге на первом месте — хорошие условия жизни (81%), на втором — достойный заработок и хобби (по 69%), и лишь на третьем — крепкая семья (56%). Нижегородцев, помимо хороших условий жизни (90%) и достойного заработка (81%) счастливыми делает наличие большого количества свободного времени (55%).

Ранее россияне рассказали, сколько времени проводят в соцсетях.