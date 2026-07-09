Женщина зашила рот своей соседке по комнате

В Японии женщина напала на соседку и зашила ей рот

В Японии 49-летнюю женщину задержали по подозрению в жестоком нападении на свою соседку по дому. По версии полиции, она зашила ей губы с помощью иглы и нитки, пишет The Japan Times.

Инцидент произошел в городе Кога префектуры Ибараки. Подозреваемой стала Масаэ Сакурай. О случившемся стало известно, когда 42-летняя пострадавшая смогла сбежать из дома. Она забежала в ближайший магазин и показала сотрудникам записку с просьбой вызвать полицию, поскольку из-за полученных травм ей было трудно говорить.

Позже женщина рассказала следователям, что не смогла уйти сразу после нападения, так как боялась своей соседки. По ее словам, ей удалось сбежать только тогда, когда подозреваемая потеряла сознание. По данным полиции, женщины жили вместе с апреля 2025 года. Сейчас следователи выясняют характер их отношений и обстоятельства произошедшего.

Знакомые подозреваемой рассказали местным СМИ, что Сакурай нередко предоставляла жилье людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и помогала им искать работу. Следствие проверяет, были ли подобные случаи ранее.

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