Адвокат раскрыл, грозит ли выдворение из США россиянам, забравшимся на небоскреб

Двое граждан России, профессиональные руферы Ангела Николау и Иван Биркус, забрались на шпиль небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке, их задержала полиция. Адвокат Сергей Жорин в беседе с «Газетой.Ru» раскрыл, что им грозит по американским законам. Пару не выдворят из США, уверен он.

«Экстрадиция в Россию за этот поступок им не грозит. Предполагаемое правонарушение совершено в Нью-Йорке и относится к юрисдикции американского суда. При этом для иностранцев возможны отдельные иммиграционные последствия — например, аннулирование визы или последующее выдворение из США, но это не экстрадиция и зависит от их статуса и итогового решения суда. Задержанным могут вменить незаконное проникновение, создание опасности для окружающих, а также незаконное проникновение в здание с намерением совершить там другое правонарушение — так называемый «берглэри» (burglary). В американском праве этот состав не обязательно связан с кражей. Согласно параграфу 140.20 Уголовного закона штата Нью-Йорк (New York Penal Law), достаточно доказать незаконное проникновение и намерение совершить внутри иное преступление. Это тяжкое преступление категории D (class D felony), за которое формально возможно лишение свободы на срок до семи лет», — отметил он.

Пара разместила флаг на шпиле с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, в мире воцаряется мир». За текст послания руферам ответственность не грозит, рассказал адвокат.

«Сам плакат с мирным политическим лозунгом, как правило, защищен Первой поправкой к Конституции США [о свободе слова]. Ответственность может наступить не за содержание призыва, а за способ его размещения. Проникновение в закрытую техническую зону, крепление плаката к конструкциям здания, возможное вмешательство в работу оборудования или создание угрозы безопасности. Поэтому отсутствие материального ущерба является важным обстоятельством для защиты, но само по себе не исключает ответственности за незаконное проникновение и опасное поведение», — сказал он.

Законность поступка россиян, причиненный ущерб и наказание определит суд в Нью-Йорке, им полагается адвокат, добавил Жорин.

«За создание существенного риска причинения тяжкого вреда другому человеку (reckless endangerment) по параграфу 120.20 предусмотрено до 364 дней заключения. Однако реальная квалификация и наказание будут зависеть от того, были ли повреждены ограждения или оборудование и создавали ли действия пары опасность для посетителей, сотрудников и спасателей. Право на адвоката имеют и иностранные граждане. Они могут нанять частного защитника, а при отсутствии средств суд вправе назначить адвоката за счёт государства в соответствии со статьей 18-B Закона штата Нью-Йорк об округах (New York County Law)», — заключил он.

Ангела Николау и Иван Биркус забрались на шпиль Empire State в Нью-Йорке в среду 1 июля. Их задержала полиция спустя 1,5 часа после обнаружения. Они до сих пор находятся под стражей в ожидании обвинений, сообщили РИА Новости в городском управлении полиции. Высота здания с учетом шпиля — 443 метра. На высоте пара обручилась.

В 2024 году про пару руферов сняли фильм на Netflix, в 2025 они снялись в рекламе бренда Diesel.

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