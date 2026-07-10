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Общество

88-летний мужчина погиб, защищая свою жену от грабителей на Тенерифе

Metro: на Тенерифе 88-летний британец погиб от рук грабителей, защищая жену
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

На Тенерифе 88-летний британец погиб от рук грабителей, пытаясь защитить свою жену, пишет Metro.

Рэй Коуэн вступился за свою 79-летнюю жену Джуди во время уличного ограбления. Злоумышленники вырвали у женщины сумочку и попытались снять с мужчины часы. Пенсионер оказал сопротивление, и его толкнули на припаркованную машину, в результате чего он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его реанимировали на месте и доставили в больницу, однако через два дня мужчина скончался.

Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как Рэй отпраздновал свое 88-летие в местном пабе. По делу арестованы три человека, один из которых уже был известен полиции по аналогичным преступлениям. Главный подозреваемый заключен под стражу, двое других отпущены под залог.

Местные жители выражают тревогу по поводу роста числа насильственных ограблений в этом районе. Сообщается, что это уже четвертый подобный инцидент в этом месте за последние три месяца. Другой свидетель рассказал, как у 80-летней женщины на глазах сорвали цепочку средь бела дня.

Ранее в США грабитель расправился с двумя сотрудниками банка.

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