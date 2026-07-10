Мобилизация во Львове оставила коров без воды в грузовике

Во Львове на западе Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) мобилизовали мужчину прямо на улице, после чего его коровы остались запертыми в грузовике без воды и корма уже более суток. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Журналисты отмечают, что животные находятся в плохом состоянии: они не получают ухода, а родственники мобилизованного отказываются забирать скот и не допускают к нему волонтеров. Отмечается, что неравнодушные граждане и зоозащитники пытаются привлечь внимание властей к ситуации.

Очевидцы рассказали изданию, что мужчину задержали во время рейда ТЦК, когда он перевозил коров в грузовике. После принудительной мобилизации машина с животными так и осталась стоять на обочине.

Местные власти пока не прокомментировали инцидент.

8 июля жители львовского микрорайона Сихов перевернули микроавтобус ТЦК, прокололи шины, сорвали бампер и разбили стекла, устроив стихийный митинг. Так горожане отреагировали на насильственную мобилизацию 20-летнего молодого человека.

Ранее в Раде анонсировали ужесточение мер против уклонистов от мобилизации.