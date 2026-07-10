Суд закрыл от публики рассмотрение дела главреда канала Baza

Савеловский суд Москвы рассмотрит уголовное дело против обвиняемого в даче взятки главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова в закрытом режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу стартовал судебный процесс по делу Трифонова и его коллеги из Baza Татьяны Лукьяновой. Сторона обвинения заявила ходатайство о проведении закрытых заседаний, чтобы гарантировать безопасность участников, и адвокаты Трифонова поддержали эту просьбу.

«Суд установил удовлетворить ходатайство государственного обвинителя… судебное заседание объявляется закрытым», — передает корреспондент РИА Новости слова судьи .

Трифонову инкриминируют три эпизода дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов, по которым он уже признал вину.

По версии следствия, на протяжении двух лет трое полицейских — оперуполномоченный красноярского уголовного розыска Сергей Ковалев, начальник дежурной части краснодарского УМВД Александр Аблаев и оперуполномоченный угрозыска из Белгорода Александр Селиванов — сливали служебную информацию Telegram-каналу Baza за взятки.

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