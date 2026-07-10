Мужчина нашел клад с корабля, затонувшего в XVI веке

Валлиец обнаружил клад золота с затонувшего корабля в XVI веке, пишет Daily Star.

В Уэльсе 69-летний Питер Хьюз, более двух десятилетий исследовавший пляж с металлоискателем, обнаружил клад с затонувшего в 1583 году торгового судна Ann Francis. После сильных штормов, смывших песок, он нашел сотни золотых монет и артефактов.

Хьюз признается, что, подняв первую монету, был ошеломлен, когда увидел изображение святого с кораблем и герб Португалии. По его словам, он посетил этот пляж более тысячи раз и провел на нем тысячи часов. Большинство вылазок заканчивались ничем, но Питер верил в успех.

Среди находок — редкие золотые монеты времен Фердинанда и Изабеллы Испанских, боцманский свисток и кодовый замок от сундука, секретное слово которого до сих пор не разгадали. По оценкам, пока найдена лишь четверть сокровищ, находившихся на борту.

Хьюз передал находки музею, заявив, что они принадлежат наследию Уэльса. Место находки теперь объявлено охраняемой зоной, где поиски запрещены. Представители музея отметили, что артефакты впечатляют не только сами по себе, но и богатой историей, связанной с ними.

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