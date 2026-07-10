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Культура

Археологи нашли на юге Калининградского залива 59 древних арабских монет

Археологи нашли под Калининградом 59 серебряных монет Арабского халифата

Археологи обнаружили на южном берегу Калининградского залива клад, состоящий из 59 серебряных дирхамов Арабского халифата. Об этом сообщают в институте археологии Российской академии наук (РАН).

Ученые предполагают, что эти монеты были выпущены между 746 и 815 годами. Одна из них была отчеканена при последнем правителе из династии Умайадов, остальные — при Аббасидах (749-750 годы).

Клад был открыт в мае этого года в ходе разведок древних и средневековых поселений. Исследование показало, что монеты были запрятаны в селище, культурный слой которого содержит фрагменты лепных и раннекруговых сосудов, характерных для материальной культуры пруссов.

Дирхамы в большом количестве ввозились в Восточную и Северную Европу в IX–X веках, поскольку являлись там главным платежным средством и основным сырьем для производства серебряных украшений, говорится в сообщении.

До сих пор археологи обнаружили всего два клада восточных монет на территории Калининградской области. Один из них (более 330 дирхамов) был найден под Инстербургом (Черняховск), второй (около 150 монет) — в окрестностях Калининграда в 1945 году.

Ранее сообщалось о крупнейшем кладе эпохи викингов, обнаруженном в Норвегии.

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