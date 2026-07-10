Археологи нашли на юге Калининградского залива 59 древних арабских монет

Археологи обнаружили на южном берегу Калининградского залива клад, состоящий из 59 серебряных дирхамов Арабского халифата. Об этом сообщают в институте археологии Российской академии наук (РАН).

Ученые предполагают, что эти монеты были выпущены между 746 и 815 годами. Одна из них была отчеканена при последнем правителе из династии Умайадов, остальные — при Аббасидах (749-750 годы).

Клад был открыт в мае этого года в ходе разведок древних и средневековых поселений. Исследование показало, что монеты были запрятаны в селище, культурный слой которого содержит фрагменты лепных и раннекруговых сосудов, характерных для материальной культуры пруссов.

Дирхамы в большом количестве ввозились в Восточную и Северную Европу в IX–X веках, поскольку являлись там главным платежным средством и основным сырьем для производства серебряных украшений, говорится в сообщении.

До сих пор археологи обнаружили всего два клада восточных монет на территории Калининградской области. Один из них (более 330 дирхамов) был найден под Инстербургом (Черняховск), второй (около 150 монет) — в окрестностях Калининграда в 1945 году.

Ранее сообщалось о крупнейшем кладе эпохи викингов, обнаруженном в Норвегии.