В Петербурге сын бизнесмена открыл дверь мошенникам и позволил похитить 37,4 млн рублей

Молодой человек из Петербурга поверил мошенникам и помог им похитить деньги его семьи. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Неизвестные общались с 21-летним сыном местного предпринимателя в течение нескольких дней. Они звонили и представлялись работниками разных ведомств. По их словам, находящиеся дома деньги подлежат проверке.

Доверяя лжесотрудникам профильных органов, юноша впустил в жилье курьера аферистов. Он взломал сейф семьи и вынес из квартиры 37,4 миллиона рублей.

В тот же день семья узнала о произошедшем и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Полицейские задержали предполагаемого курьера – 18-летнего молодого человека из Петербурга.

До этого в Петербурге пенсионер поверил мошенникам и отдал им 95 миллионов рублей. Его убедили в необходимости задекларировать свои деньги.

Ранее сообщалось, что в Твери школьник отдал мошенникам 10 слитков золота и 15 млн рублей.