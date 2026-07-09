В Петербурге пенсионер лишился почти 100 млн рублей из-за мошенников

Пенсионер из Петербурга передал мошенникам 95 миллионов рублей. Об этом сообщает «Осторожно, Петербург».

По данным канала, неизвестные общались с пострадавшим в течение нескольких недель и представлялись сотрудниками разных ведомств и структур.

Во время общения они потребовали, чтобы петербуржец задекларировал свои сбережения.

«Помимо денежных средств, мужчина также передал мошенникам драгоценные металлы», – сообщается в публикации.

Позже россиянин понял, что его обманули, и обратился в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Причастных к афере ищут.

До этого жительница Башкирии также лишилась денег из-за мошенников. 31-летняя женщина поверила в легенду о неизвестных, получивших доступ к ее счету.

В банке она сняла 5,8 миллиона рублей. Сотрудница предупреждала, что россиянка может находиться под давлением аферистов, но та заявила, что берет деньги на строительство дома. Деньги курьеру мошенников передал сожитель пострадавшей.

Ранее сообщалось, что женщина из Вологды испугалась слежки и лишилась почти 14 млн рублей.