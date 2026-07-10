IT-специалистам стало сложнее найти работу в России

SuperJob: число вакансий в IT в России снизилось, а резюме стало больше

В первой половине 2026 года количество вакансий в российской IT-отрасли сократилось на 21%, тогда как число резюме специалистов выросло на такую же величину. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

Как отмечается, несмотря на то что в целом по российскому рынку труда число резюме увеличилось на 33%, ситуация для IT-специалистов стала менее благоприятной. По оценке аналитиков, отрасль, которая ранее испытывала острый кадровый дефицит, вернулась к высокой конкуренции между соискателями.

По данным SuperJob, одной из причин сокращения числа вакансий стало то, что работодатели все чаще закрывают свободные позиции за счет внутренних ресурсов. Кроме того, часть задач компании начали решать с помощью технологий искусственного интеллекта.

Рост заработных плат в IT-секторе также оказался умеренным. За год они увеличились на 3,9%, что ниже официального уровня инфляции. При этом повышение доходов затронуло главным образом специалистов уровней middle и senior.

В то же время конкуренция среди начинающих специалистов продолжает усиливаться. В SuperJob отметили, что на фоне сокращения количества вакансий без опыта работы «джунам» стало значительно сложнее найти работу.

Ранее в России назвали самые конкурентные отрасли для соискателей.