Мигрант пообещал отвезти школьницу домой и изнасиловал

В Австрии суд отклонил апелляцию иностранца, который изнасиловал несовершеннолетнюю, обманом заманив ее в свою машину. Об этом сообщает express.at.

По данным издания, в день инцидента у 16-летней девушки разрядился телефон, поэтому она не могла связаться с семьей или вызвать такси.

Она ждала ночной автобус в Вене, когда к ней к ней подъехал черный BMW. 21-летний таксист-сириец за рулем предложил подвезти школьницу, она согласилась.

Изначально он действительно двигался по направлению к ее дому, но вскоре свернул с маршрута. В какой-то момент он изнасиловал свою пассажирку, затем отвез ее домой.

Спустя некоторое время мужчину поймали. Его отправили под арест, так как предполагалось, что он может совершить преступление снова.

В результате его приговорили к тюремному заключению. Сам мигрант утверждал, что все было по обоюдному согласию, а в момент их встречи «на ней была мини-юбка».

Сириец подал апелляцию, но ее отклонили. Таким образом он останется в местах лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчины опоили девочку и пригласили друзей в отель для группового изнасилования.