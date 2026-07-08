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Общество

Мужчины опоили девочку и пригласили друзей в отель для группового изнасилования

В Индии племянник и дядя изнасиловали 13-летнюю девочку в отеле
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Индии ищут мужчин, которые удерживали 13-летнюю девочку в отеле и насиловали ее. Об этом сообщает ETV Bharat.

Школьница вместе с подругой планировала посетить аквапарк и ждала рикшу, которая могла бы доставить их туда. В какой-то момент к ним подъехали двое мужчин, которые приходились друг другу племянником и дядей.

13-летнюю девочку отвезли в отель, где она выпила прохладительный напиток с опьяняющим веществом. После этого она потеряла сознание.

Поняв, что гостья находится в беспомощном состоянии, мужчины изнасиловали ее. Затем они пригласили еще двоих знакомых, которые также надругались над пострадавшей.

После этого школьницу всю ночь удерживали в отеле, а затем бросили около здания утром. Девочка попросила телефон у местного жителя и позвонила родителям, они вызвали полицию и сами поехали на место.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Полиция инициировала рейды в определенных районах, чтобы быстрее отыскать преступников.

Ранее братья-туристы изнасиловали двух сестер в отеле на отдыхе.

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