В Подмосковье открылся оснащенный по последнему слову многопрофильный медцентр

В Ногинске начал работать новый многофункциональный амбулаторно-поликлинический центр, в котором помощь смогут получить 55 тыс. жителей – как взрослых, так и детей. Комплекс оснащен самым современным оборудованием – для этого закупили более 11 тысяч единиц медицинской техники, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что появление новой поликлиники в Ногинске стало важным событием для жителей всего Богородского округа.

«Это настоящий медицинский центр, который оснащен всем необходимым оборудованием — КТ, МРТ, маммограф, рентген, УЗИ. И самое главное — врачи, которыми мы очень дорожим. У нас есть и муниципальные программы, и региональные, направленные на их поддержку», — цитирует Воробьева 360.ru.

Он напомнил, что сегодня в регионе при поддержке президента РФ активно возводятся новые медучреждения, а также ремонтируются старые. В частности, в Красногорске уже распахнул двери детский центр, в Балашихе через два года в эксплуатацию введут новый медкомплекс, также строится клиника в Мытищах.

Что касается ногинского многопрофильного медкомплекса, то он также построен по президентскому проекту «Продолжительная и активная жизнь». Врачи здесь будут принимать до 500 пациентов за смену. Как отметил главврач Ногинской больницы Сергей Лившиц, детское отделение уже начало работать, в ближайшее время первых пациентов примет также взрослое отделение.

На базе центра открылись терапевтическое и педиатрическое отделения, а также службы неотложки, диагностики, отделения эндоскопии, хирургии, офтальмологии. Кроме того, здесь для жителей заработает Центр амбулаторной онкопомощи и Центр диспансеризации участников СВО и членов их семей.

Вместе с тем в области заработали новые поликлиники в Люберцах и Чехове, а вскоре двери откроет новая поликлиника в Королеве, где за смену будут обслуживаться до 1 тыс. пациентов.

До этого Андрей Воробьев сообщил о планах до конца года завершить капремонт здания бывшего роддома, куда переедет хирургическое отделение Можайской больницы. По его словам, открытие назначено на первый квартал 2027 года. Благодаря переезду площадь хирургического корпуса увеличится почти в два раза. В палатах будут размещать по 1–4 пациента. При этом потоки плановых и экстренных пациентов будут разделены. В корпусе будут работать почти 150 специалистов, включая 50 врачей.

Ранее в 12 больницах Подмосковья обновили аппараты ИВЛ.